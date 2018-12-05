Trabzonspor antrenman sahaları yenileniyor



- Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelmesiyle tesisleşme hamlesi yapan ve bir çok alanda yenilenmeye giden Trabzonspor Kulübü'nde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yer alan antrenman sahaları da yenilenmeye başlandı. Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde bulunan antrenman sahalarını yeniliyor. Daha önce futbolcuların kaldığı tesislerle birlikte altyapıda bulanan konaklama alanlarını yenileyen bordo-mavili kulüp geçtiğimiz günlerde ise yeni idari binasına taşınmıştı. Tesisleşme hamlesini sürdüren Karadeniz ekibi, antrenman yaptığı sahaları ise bakıma aldı. Tesilerdeki 2-3-4 nolu antrenman sahalarını bakıma alarak drenaj sisteminden fiziki şartlara kadar antrenman sahalarının bir çok bölümünde yenileme yapacak olan Trabzonspor, eskiyen çimleri de yenileyerek modern bir hale getirecek. Alt yapının kullandığı sentetik saha ise çim sahaya dönüştürülecek. Hava şartlarının uygun olması halinde yenilenen antrenman sahaları önümüzdeki sezonun başlangıcında hazır hale gelmesi bekleniyor. Bordo-mavili kulüp, yenilenen antrenman sahaları nedeniyle hazırlıklarını 1 nolu antrenman sahalarında devam ettirecek.

