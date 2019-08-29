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29 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonspor-AEK maçının ardından-Ünal Karaman - TRABZON

Trabzonspor-AEK maçının ardından-Ünal Karaman - TRABZON

- Trabzon spor - AEK maçının ardından - Trabzon spor Teknik direktör Ünal Karaman'nın basın toplantısıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi play - off turunda sahasında AEK'ye 2 - 0 yenilmesine karşın turu geçen Trabzon spor, tarihinde üçüncü kez gruplara kaldı. Maçın ardından Trabzon spor Teknik direktör Ünal Karaman açıklamalarda bulundu.

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