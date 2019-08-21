Trabzonspor, AEK maçına hazır - ATİNA

- Trabzonspor takımının antrenman görüntüleriATİNA (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play - off turunda yarın Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.Bordo - mavililer, karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirirken, antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde bordo - mavililer, Atina 'ya geldiği 20 oyuncuyla çalıştı.Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi. - Abdulkadir Parmak'tan Sturridge dansıTrabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, antrenman başında bordo - mavili takımın kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in gol sevinçlerindeki dansını yaptı.Joao Pereira ve bazı oyuncuların da Abdulkadir Parmak'a eşlik ettikleri görüldü.
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