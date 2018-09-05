Trabzonspor, 15 eksikle Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı



- Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük izinin ardından başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenman 15 eksik oyuncuyla gerçekleşti. Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan Amiri, Ogenyi Onazi, Esteban, Majid Hosseini, Filip Novak, Juraj Kucka ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra hasta olan Onur Kıvrak, Olcay Şahan, izinli olan Jose Sosa ve Anthony Nwakaeme katılmadı. Tedavileri süren Toure ve Kamil Ahmet Çörekçi salonda çalışırken Burak Yılmaz ile Abdülkadir Ömür ise takımdan ayrı yan sahada koşu yaptılar. Trabzonspor eksik kadro ile yaptığı çalışmada koşunun ardından ayak tenisi oynadı. Öte yandan Trabzonspor'da Zeki Yavru'ya antrenman sonrasında doğum günü kutlaması yapıldı. 27 yaşına giren futbolcuya saha kenarında takım arkadaşları ve teknik heyet tarafından pasta kesildi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

