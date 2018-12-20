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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Trabzonlu sanatçı Siirtspor için marş besteledi

Trabzonlu sanatçı Siirtspor için marş besteledi

Sinan Yılmaz’ın marş klibi

Hamsi Festivali Festival 

-Genel detayı

SİİRT

- Siirt’te düzenlen ‘Hamsi Festivali’ne katılarak konser veren ünlü sanatçı Sinan Yılmaz, Siirtspor için beste yaptı. İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 21 Kasım 2018’de düzenlenen hamsi festivaline konuk sanatçı olarak katılan Sinan Yılmaz, Siirtspor için marş besteledi. Yılmaz, proje kapsamında hazırlanan marşın Siirtlilere, futbolculara, taraftara ve camiaya yakışan bir marş olduğunu, Siirt ve Trabzon arasında kurulan kardeşlik köprülerini daha da pekiştireceğini söyledi.

Yılmaz, Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Siirt Özel İdare Spor’a başarı dileğinde bulunarak, Vali Ali Fuat Atik’in verdiği desteklerden dolayı da teşekkür etti.
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