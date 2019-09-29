Tozu dumana kattılar Haberi

-Vali Fuat Gürel’in start vermesi

-Yarışlardan detaylar



- - Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı KARABÜK



- Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor. Karabük Üniversitesi’nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel’in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor. 4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor. Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.

