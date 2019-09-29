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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Tozu dumana kattılar Haberi

Tozu dumana kattılar Haberi

Yarışlardan Drone görüntüsü

Yarış Bild 

-Vali Fuat Gürel’in start vermesi
-Yarışlardan detaylar

- - Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak yarışlarını seyirci etabında sporcular ortalığı tozu dumana kattı KARABÜK

- Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü’nün katkıları ile düzenlenen 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları ikinci gününde seyirci etabıyla devam ediyor. Karabük Üniversitesi’nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkisinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci günündeki seyirci etabı Karabük Valisi Fuat Gürel’in start vermesiyle sabah saatlerinde başladı.
Türkiye’nin çeşitli illerinden 28 araç 56 sporcunun katıldığı yarışlarda, sporcular zorlu parkurlarda mücadele ediyor. 4 etap boyunca 33.6 kilometrelik parkurda sürücüler birinci olmak için mücadele ediyor. Sporcular çamurlu parkurları geçmekte zorlanırken, bazı araçlar çekici yardımıyla parkurları geçebildi.
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