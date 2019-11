Toysal: “Her maça ekstra motive olmak zorundayız” Haberi

-Futbolcular antrenman detay

Hatayspor'da, Ümraniyespor maçı hazırlıkları sürüyor HATAY



- TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da Teknik Direktörü Bayram Toysal, her maça ekstra motive olmak zorunda olduklarını söyledi.



Hatayspor, pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına Osman Çalğın Tesisleri’nde devam ediyor. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal haftayı lider geçirdiklerini, hedefe gidebilmek adına herkese çok ciddi sorumluluk düştüğünü belirtti.

Altay galibiyeti ile rakiplerinin de puan kaybetmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Toysal, “İçeride oynadığımız son Altay maçından galip gelerek bu haftayı lider geçirdik. Havamız gayet iyi. Oyuncularımız olayın bilincinde, hepsi çok ciddi bir karakter ortaya koyuyorlar. Hedefe gidebilmek adına herkese çok ciddi sorumluluk düşüyor. Biz bu hedefi sezon sonunda yakaladığımızda herkesin çok mutlu olacağına inanıyorum. Altay maçı zor geçti, kazandık, liderliğe yükseldik. Akabinde bu hafta yine zor bir müsabaka ve Ümraniye deplasmanı. Her maç zor, sizin de takip ettiğiniz gibi. Altay maçındaki galibiyetimizden ziyade diğer takımların aldığı sonuçlar mutluluğumuzu bir kat daha yukarıya çıkardı” dedi.

“Ümraniyespor maçı zor maç” Ümraniyespor'in çok mücadele eden bir takım olduğunu vurgulayan Toysal, "Her maça ekstra motive olmak zorundayız. Ümraniyespor maçı zor maç, deplasmanda oynayacağız, derli toplu bir takım, genç, mücadele eden bir takım. Başlarında yine saygı duyduğumuz Ahmet hoca, hocadan öte ağabey olarak görüyorum onu. O da hem bizim yapımızı iyi biliyor, biz de onların yapısını iyi biliyoruz. İnşallah bu haftayı da kayıpsız geçip yine lider olarak buraya dönmeyi düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç milli maç arası. Bizim için önemli bir ara” ifadelerini kullandı. Yusuf Abdioğlu: “Temkinli oynamamız gerekiyor” Hatayspor futbolcularından Yusuf Abdioğlu ise Ümraniyespor maçından üç puan aldıkları takdirde devreye kadar lider gideceklerini düşündüğünü ifade ederek, “Öncelikle zor bir maçı geride bıraktık. Şu an puan farkı Altay ile 6 olabilir ama ligin sonunda onların da şampiyonluğa oynayacağını düşünüyorum. İçeride kazanmamız gereken maçı kazandık, Ümraniye maçına gidiyoruz. Takımımızın morali yerinde, hep beraber bu haftaya iyi hazırlanacağız. Oradan aldığımız puan da önemli ama üç puan alırsak devreye kadar lider gideceğimizi düşünüyorum. Ümraniye maçında biraz daha temkinli oynamamız gerekiyor, sonuçta deplasmandayız. Rakibimiz çok koşan ve rakibin hatalarından gol bulmaya çalışan bir ekip. Bunu da hocalarımızın verdiği taktik doğrultusunda halledeceğimizi düşünüyorum. Bir diğer konu ise kırgın taraftarlarımız olabilir, yönetimin verdiği karara saygı duymayanlar olabilir ama armaya küsülmez. Bizim içeride oynadığımız maçlarda geçen senelerde dolu tribünlere oynuyorduk ve enerji sahaya yansıyordu, çok güzel maçlar çıkartıyorduk. Ben taraftarlarımızın bize destek vermesini istiyorum. Lidersek hep beraber lideriz, eğer şampiyon olamayacaksak hep beraber olmayacağız” açıklamalarında bulundu.



