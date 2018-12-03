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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
TOSFED Başkanı Yazıcı'nın acı günü - MUĞLA

TOSFED Başkanı Yazıcı'nın acı günü - MUĞLA

- Cenaze töreninden detaylarTOSFED Başkanı Yazıcı'nın acı günüMUĞLA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı'nın dayısı emekli Hava Albay Ergün Eroktay'ın cenazesi, askeri törenle defnedildi. Muğla 'nın Marmaris ilçesinde 84 yaşında vefat eden emekli Hava Albay Ergün Eroktay için ilçeye bağlı Armutalan Mahalle Camisi'nde tören düzenlendi.
Eroktay'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından askeri törenle Armutalan Mahalle Mezarlığına getirilerek toprağa verildi.
Cenazeye Eroktay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Marmaris AK Parti İlçe Başkanı Osman Ülgen, askeri erkan ve ilçe halkı katıldı.

Dera Cenaze Askeri Tören 

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