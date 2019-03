Tokat’ta 72 bin öğrenci aynı saatte spor yapıyor İzle

-Öğrencilerle birlikte müzik eşliğinde dans eden öğretmen detayları

- Türkiye’de ilk defa Tokat’ta başlatılan proje kapsamında il ve ilçelerde öğrenim gören 72 bin öğrenci, her sabah güne sporla başlıyor. Tokat Valiliği himayelerinde başlatılan Spor Tokat Projesi kapsamında, hafta içi her gün okula gelen çocuklar güne beden eğitimi öğretmenlerinin nezaretinde gerçekleştirilen sporla başlıyor. Tokat’ta il ve ilçelerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler sabah okul bahçesinde sıraya giriyor. Müzik eşliğinde yapılan spor etkinliğinde doyasıya eğlenen çocuklara bazı öğretmenler de eşlik ediyor. Çocukların sabah evlerinden çıkıp eğlenip mutlu olduktan sonra derse girmelerini istediklerini söyleyen Tokat Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, “Tüm Tokat’ta böyle bir proje başlattık. Bütün ilçelerimiz dahil olmak üzere sabahları çocuklarımız spor yaparak derse giriyorlar. Müthiş de keyif alıyorlar. Biz okullarımızı bir yaşam alanı haline getirmeyi amaçlıyoruz. Çocukların keyif alacağı, zevkle geleceği alanlar olsun istiyoruz okullarımız. Bu bizim aynı zamanda Eğitim 2023 Vizyonumuzun da temelini oluşturuyor. İlimizde Spor Tokat Projemizi uyguluyoruz, valiliğimiz himayesinde Gençlik Spor Müdürlüğümüzle ortaklaşa. Her çocuğumuz en az bir spor dalı ile uğraşsın istiyoruz ve bunu da başardık. İlimizdeki bütün spor tesislerini, bütün beden eğitimi öğretmenlerimizi faaliyete geçirdik. Velileri de bu hususta ikna ettik. Çocuklarımızın tamamı spor ile haşır neşir. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyoruz. Öğretmenlerimizi de gördünüz, öğretmenlerimiz de çocuklarımızla birlikte bu sporu yapıyor. Mutlu neşeli, keyifli bir spordan sonra verimli ders başlıyor” şeklinde konuştu.

Güne eğlenceli olarak gördükleri sporla başlayan öğrenciler yapılan etkinlikle hem uykularının açıldığını hem de derslere daha dinamik olarak girdiklerini söyledi.