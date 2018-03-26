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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
THY'de Vestel Venus Sultanlar Ligi sevinci - İSTANBUL İzle

THY'de Vestel Venus Sultanlar Ligi sevinci - İSTANBUL İzle

- Karşılamadan detaylarTHY'de Vestel Venus Sultanlar Ligi sevinci - THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı:"Türk Hava Yolları markası ile ülkemizin gençlerine havacılığı sevdirdiğimiz gibi Türk Hava Yolları Spor Kulübü ile onlara sporu sevdirmeyi hedefliyoruz"İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösteren THY Bayan Voleybol Takımı'nda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselmenin mutluluğu yaşanıyor.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1979 yılında kurulan ancak 1993 - 94 sezonu sonrasında sportif faaliyetlerine ara verilen THY Spor Kulübü, 2016 yılında THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'nın girişimiyle yeniden liglere döndü.Kurulduğu 2016 - 2017 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden ve sezonu şampiyon olarak tamamlayan THY, başarısını 2017 - 2018 sezonunda da sürdürdü. Bayanlar Voleybol 1. Lig'de 26 maçlık normal sezonu 24 galibiyetle bitiren ve final etabını da yenilgisiz tamamlayan THY, şampiyon oldu ve iki sezonda en üst lige yükselmeyi başardı.THY Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı M. İlker Aycı, elde edilen başarıdan dolayı teknik heyet ve oyuncuları tebrik etti.Takımın kendilerine büyük mutluluk yaşattığını belirten Aycı, şunları kaydetti:"Uzun yıllar atıl durumda kalan spor kulübümüz için iki yıl önce bir girişimde bulunduk ve bu iki yılda başarı için kenetlendik. İki yılın sonunda adımızı en üst lige yazdırarak da emeğimizin karşılığını aldık. Türk Hava Yolları markası ile ülkemizin gençlerine havacılığı sevdirdiğimiz gibi Türk Hava Yolları Spor Kulübü ile onlara sporu sevdirmeyi hedefliyoruz. En büyük hedeflerimizden biri de altyapımızı güçlü tutarak milli takımımıza oyuncu yetiştirmek, bunun yanında takımımızın Sultanlar Ligi'nde de zirvedeki yerini koruyacağından eminim. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır."

Milli Takım Şampiyon 

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