Thorsten Leibenath: “Galatasaray hak ettiğini bir galibiyet aldı”



- ratiopharm Ulm Başantrenörü Thorsten Leibenath, Galatasaray’ın hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.



ratiopharm Ulm, 7DAYS Eurocup A Grubu 7. haftasında deplasmanda Galatasaray’a 77-69’luk mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan ratiopharm Ulm Başantrenörü Thorsten Leibenath, “Galatasaray’ı tebrik ederim. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok önemli 4 oyuncumuz eksiktik. Maça iyi başladık ama geri kalanın yedeklere başvurduğumuzda oyun seviyemiz düştü. Bugün eksiklerimize rağmen takım oyun içinde kaldı. Kazanma şansımız da oldu ama Galatasaray maç sonunda daha akıllı olan taraftı onları kutluyorum” diye konuştu.



