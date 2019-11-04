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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - ANTALYA

TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - ANTALYA

- Alanya Belediyespor - Erciş Belediyespor maçından görüntüler - Seyirciden görüntüler - Ödül töreninden görüntüler - Alanya Belediyesporun kupa kaldırması görüntüleriTFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - Alanya Belediyespor, finalde Erciş Belediyespor'u 5 - 4 yenerek şampiyonluğa ulaştıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi finallerinde, Alanya Belediyespor şampiyon oldu.Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde Alanya Belediyespor, Erciş Belediyespor'u 5 - 4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.Karasu Belediyespor'u 15 - 4 yenen Seferihisar Cittaslow ise TFF Plaj Futbolu Ligi finallerini üçüncü sırada tamamladı.Turnuvada, Alanya Belediyespor takımından Felipe en değerli oyuncu ödülünü, aynı takımdan İsmail Turhan da en iyi kaleci ödülünü alırken, gol kralı ise Erciş Belediyespor'dan Be Martins ve Seferihisar Cittaslow'dan Edu Suarez oldu.Maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, diğer ilgililer ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Dera Şampiyon 

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