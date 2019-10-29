Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - ANTALYA

TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - ANTALYA

- TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - Alanya Kleopatra Plajı - Alanya Belediyespor - Karasu Belediyespor karşılaşması - Seyirciden görünümTFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - 15 takımın katıldığı finallerinin ilk gününde 7 karşılaşma oynandıANTALYA (AA) - TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri Antalya 'nın Alanya ilçesinde başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi finallerinin ilk gününde Alanya Kleopatra Plajı'nda 7 karşılaşma oynandı.Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:Manavgat Belediyesi - By Bross Baranselspor: 5 - 6Giresun Belediyespor - Selçuk Gençlikspor: 7 - 2Yeşil Erciş Belediyespor - Beyaz Yunus Karataş Belediyesi: 8 - 2Samsun 19 Mayıs - İskenderun Meydan: 4 - 6Alanya Belediyespor - Karasu Belediyespor: 9 - 2Van Altayspor - Gümüldürspor Dikmen Tarım: 6 - 3Adilcevaz Belediyespor - Seferihisar Cittaslow: 3 - 7Şampiyona, 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Dera 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Kadıköyde Gol Yağmuru!Kadıköyde Gol Yağmuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi OlduCumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Oldu
Galatasaray - Real Madrid Maçından KarelerGalatasaray - Real Madrid Maçından Kareler
Denizlide Fener KazandıDenizlide Fener Kazandı
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı