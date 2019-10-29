- TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - Alanya Kleopatra Plajı - Alanya Belediyespor - Karasu Belediyespor karşılaşması - Seyirciden görünümTFF Plaj Futbolu Ligi finalleri - 15 takımın katıldığı finallerinin ilk gününde 7 karşılaşma oynandıANTALYA (AA) - TFF Plaj Futbolu Ligi finalleri Antalya 'nın Alanya ilçesinde başladı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belediyeler ve resmi kurumlar ile işbirliği içinde düzenlenen 2019 TFF Plaj Futbolu Ligi finallerinin ilk gününde Alanya Kleopatra Plajı'nda 7 karşılaşma oynandı.Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:Manavgat Belediyesi - By Bross Baranselspor: 5 - 6Giresun Belediyespor - Selçuk Gençlikspor: 7 - 2Yeşil Erciş Belediyespor - Beyaz Yunus Karataş Belediyesi: 8 - 2Samsun 19 Mayıs - İskenderun Meydan: 4 - 6Alanya Belediyespor - Karasu Belediyespor: 9 - 2Van Altayspor - Gümüldürspor Dikmen Tarım: 6 - 3Adilcevaz Belediyespor - Seferihisar Cittaslow: 3 - 7Şampiyona, 4 Kasım Pazartesi günü oynanacak final maçlarıyla sona erecek.
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