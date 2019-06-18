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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı Haberi

TFF-Kulüpler Birliği toplantısı başladı Haberi

Toplantıdan detaylar

- İSTANBUL

Dera Toplantı 


- Türkiye Futbol Federasyonu-Kulüpler Birliği toplantısı başladı.
Toplantıda kulüp başkanları ve TFF yetkilileri yer alırken, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, toplantıya katılım sağlamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kulüpler Birliği ile önümüzdeki sezon planlaması hakkında görüşmek için toplantıyı tertip etti. Gündemin bir diğer konusu ise yayıncı kuruluştan gelen talebin değerlendirilmesi olacak. 17 kulübün başkan düzeyinde katılım sağladığı toplantıda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yer almazken, Cengiz'in yerine Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer kulübü temsil etti.
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