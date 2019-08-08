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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
TFF Başkanı Özdemir: 'Güzel bir final maçı oldu' - ANKARA Video

TFF Başkanı Özdemir: 'Güzel bir final maçı oldu' - ANKARA Video

TFF Başkanı Özdemir: "Güzel bir final maçı oldu" - ANKARA - TFF Süper Kupa Finali - Ankara Eryaman Stadyumu - Galatasaray - Akhisarspor maçının ardından - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarıANKARA - TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1 - 0 yenen Galatasaray, kupasını düzenlenen törenle aldı. Maçın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, açıklamalarda bulundu.

Dera 

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