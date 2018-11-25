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25 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

TFF Başkan Vekili İbrahim Usta'nın annesi toprağa verildi

Cenazeden detaylar

- TRABZON

Cenaze Cenaze Namazı 


- TFF Başkanvekili İbrahim Usta'nın annesi Emine Usta, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde vefat eden 82 yaşındaki Emine Usta, ikindi namazına müteakip Arsin ilçesi Büyük Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Usta'nın cenazesine Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik'in yanı spor ve siyasetten bir çok isim katıldı.

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