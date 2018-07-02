TFF 2. Lig'de gruplar belli oldu Haberi



- TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunda mücadele edecek takımların grup kuraları çekildi. TFF 2. Lig’de yer alan takımların 2018-2019 sezonunda mücadele edeceği gruplar belli oldu. Sarıyer Orhan Saka Amatörler Evi’nde gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi ve İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra takımların temsilcileri katıldı.

2018-2019 sezonunda TFF 2. Lig, Kırmızı ve Beyaz olmak üzere iki grup halinde oynanacak ve iki grupta da 18 takım yarışacak. Toplamda 36 ekibin bulunduğu TFF 2. Lig’de çekilen grup kuraları sonucu Kırmızı Grup'ta yer alan takımlar şu şekilde sıralandı: Bandırmaspor Bugsaşspor Darıca Gençlerbirliği Etimesgut Belediyespor Fatih Karagümrük Fethiyespor Kahramanmaraşspor Kırklarelispor Konya Anadolu Selçukspor Manisa Büyükşehir Belediyespor Menemen Belediyespor Pendikspor Sivas Belediyespor Şanlıurfaspor Tarsus İdmanyurdu Tokatspor Tuzlaspor Zonguldak Kömürspor TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek takımlar ise şöyle: Amed Sportif Faaliyetler Ankara Demirspor Bayrampaşa Bodrum Belediyesi Bodrumspor Eyüpspor Gaziantepspor Grandmedical Manisaspor Gümüşhanespor Hacettespor İnegölspor Kastamonuspor 1966 Keçiörengücü Niğde Belediyespor Sakaryaspor Samsunspor Sancaktepe Belediyespor Sarıyerspor Utaş Uşakspor

