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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tetiş Yapı Elazığspor-Manisaspor maçının ardından - ELAZIĞ

Tetiş Yapı Elazığspor-Manisaspor maçının ardından - ELAZIĞ

- Tetiş Yapı Elazığ spor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın konuşmalarıMaçın ardından - Tetiş Yapı Elazığ spor Teknik Direktörü Kalpar:"Manisaspor açısından düşündüğümüzde bir spor adamı olarak çok üzüldüğümü ve keyifsiz olduğumu söylemek istiyorum. Allah hiçbir takımı ve şehri böyle bir duruma düşürmesin. Asıl bu duruma getirenlerin utanması gerekiyor"ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig'de Grandmedical Manisaspor'u 8 - 1 mağlup eden Tetiş Yapı Elazığ spor'un teknik direktörü Hüseyin Kalpar, alınan sonuçla küme düşmesi kesinleşen Ege temsilcisi adına çok üzüntü duyduğunu söyledi.

Kalpar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada aldıkları farklı galibiyetten dolayı mutluluk yaşadıklarını ancak rakip adına üzüntülü olduklarını belirtti.
Manisaspor'un aldığı yenilgi ile küme düşmesinin kesinleştiğini hatırlatan Kalpar, şöyle konuştu:"Manisaspor açısından düşündüğümüzde bir spor adamı olarak çok üzüldüğümü ve keyifsiz olduğumu söylemek istiyorum. Allah hiçbir takımı ve şehri böyle bir duruma düşürmesin. Asıl bu duruma getirenlerin utanması gerekiyor. Manisaspor'un futbolcularını tebrik ediyor ve kutluyorum. Ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı çocuklar, sonuna kadar mücadele ettiler. Dolayısıyla böyle bir futboldan sonra ne konuşabilirsin ki bir spor adamı olarak, sadece üzüntümü belirtmek istiyorum."Hüseyin Kalpar, alınan galibiyetin play - off iddialarını sürdürmek adına önemli olduğunu ve haftaya Boluspor gibi önemli bir rakiple deplasmanda karşı karşıya geleceklerini dile getirdi. Bu maçtan da galibiyetle dönmek istediklerini aktaran Kalpar, şunları kaydetti:"Play - off'a kalmamız için en önemli maç olarak Boluspor karşılaşmasını görüyorum. Bu maçı kaybedersek play - off'tan çok uzaklaşırız ve yakalama şansımız çok zayıflar. Boluspor maçına daha iyi hazırlanıp oradan iyi bir neticeyle dönmek istiyoruz. Bunun için de arzu ve isteğimizi göstermemiz, kazanmanın gereklerini sahaya yansıtmamız gerekir."Öte yandan, Elazığ spor karşısında aldığı mağlubiyetle küme düşmesi kesinleşen Manisaspor'da kulübü temsilen herhangi bir teknik sorumlu bulunmadığından basın toplantısına katılan da olmadı.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Rektör 

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