Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor maçının ardından - ELAZIĞ

Tetiş Yapı Elazığspor-Eskişehirspor maçının ardından - ELAZIĞ

- Basın toplantısından detay - Tetiş Yapı Elazığ spor Teknik Direktörü Orhan Kaynak'ın konuşması - Eskişehirspor Kaleci Antrenörü Levent Zorluer'in konuşmasıELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3 - 2 mağlup eden Tetiş Yapı Elazığ spor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, "Bu maçı mutlaka kazanmalıydık, kazandıran oyuncularımın emeklerine, yüreklerine sağlık." dedi.
Kaynak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça kötü başlamadıklarını ve talihsiz bir gol yediklerini söyledi.

Karşılaşmadan 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Kaynak, "İnşallah bundan sonra da kazanmaya devam ederiz, maç kazanmaya hepimizin ihtiyacı var. Her maçımıza final havasında çıkıyoruz. Alacağımız her puan bizim için çok önemli ama şu maç 3 puandan öteydi. Bu maçı mutlaka kazanmalıydık, kazandıran oyuncularımın emeklerine, yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı. - Levent Zorluer: "Futbol adına yapılması gereken birçok şeyi yaptık"Eskişehirspor Kaleci Antrenörü Levent Zorluer ise oyuna iyi başlayarak buldukları erken golle daha iyi mücadele ettiklerini ancak duran toptan gol yediklerini söyledi.

Devre arasında bununla ilgili nasıl önlem almaları gerektiğini futbolcularına anlattığını belirten Zorluer, şunları kaydetti:"İkinci yarıya başlar başlamaz bir faul ve duran toptan tekrar gol yememiz bizi yine bocalattı. Biz ikinci golü bulduktan sonra son 30 dakika yoğun bir baskı içerisinde olduk. Futbol adına yapılması gereken birçok şeyi yaptık ama sonuca ulaşamadık. Diğer deplasman maçlarına göre daha iyi mücadele ettik. Bu konuda biraz sıkıntımız vardı ama ileriki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz."

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Bulduk Rektör 

İlgili Foto Galeriler
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Beşiktaş - Sivasspor Maçından KarelerBeşiktaş - Sivasspor Maçından Kareler
Fenerbahçe - Alanyaspor Maçından KarelerFenerbahçe - Alanyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Galatasaray Maçından KarelerKayserispor - Galatasaray Maçından Kareler
Beşiktaş - Başakşehir Maçından KarelerBeşiktaş - Başakşehir Maçından Kareler
Galatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel FotoğraflarGalatasaray Fenerbahçe Maçından En Güzel Fotoğraflar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı