Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor maçının ardından - Kalpar ve Karafırtınalar - BOLU
- Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar'ın açıklaması - Kalpar'ın bir gazeteci ile tartışması ve salondan ayrılması - Bolu spor teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın açıklamasıBOLU (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Tetiş Yapı Elazığspor'u 2 - 0 yenen Bolu spor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Hak ettiğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık. İnşallah ilk 2 olmasa da süper lig yolundaki üçüncü bileti mutlaka biz alacağız." dedi. Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.Tetiş Yapı Elazığspor'un altlarında bulunan ve kendilerine an yakın rakip olduğunu ifade eden Karafırtınalar, "Bu kazanılması ve en azından da kaybedilmemesi gereken bir maçtı. Ama rakibin tek şansı vardı. Kazanmaktan başka şansı yoktu. Zaten maça beklediğimizin dışında ofansif bir kadro ile çıktılar. Onlarda beklediğimiz bir oyun anlayışı vardı. Ama farklı bir yapı ile sahaya çıktılar. Birkaç tane pozisyon verdik. Şansımıza onları değerlendiremediler." şeklinde konuştu. Karafırtınalar, 0 - 0 beraberlikle sonuçlanan ilk yarıdan sonra maçın ikinci yarısına daha farklı başladıklarını da sözlerine ekleyerek, "İkinci yarı biz de yaptığımız değişikliklerle gerçek gücümüzü sahaya yansıttık. Hak ettiğimiz 3 puanı iyi bir oyunla aldık. İnşallah ilk 2 olmasa da süper lig yolundaki üçüncü bileti mutlaka biz alacağız." ifadesini kullandı. - Tetiş Yapı Elazığspor cephesiTetiş Yapı Elazığspor teknik direktörü Hüseyin Kalpar ise, bu karşılaşmanın her iki takım açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Değerli bir 3 puan olacaktı. Ama bu değerli 3 puanı Bolu spor kazandı. İlk yarıda yakalamış olduğumuz net bir pozisyon vardı. Eğer bunu gole çevirmiş olsaydık işin şekli değişebilirdi. İkinci yarıya çıktık. Bazı yerlerde topun bizde kalması gerekirken bizde kalmadı. Çok fazla pas hatası yaptık. Çok fazla top kaptırdık." diye konuştu. Kaptırdıkları toplar sonucunda rakiplerinin atak yaptığını ve hem takım hem de bireysel hatalarla 2 gol yediklerini anlatan Kalpar, "İkinci yarıda yemiş olduğumuz birinci gol hatalarla dolu bir gol. Olmaması gerekirdi. Özelikle deplasmanda oynayan bir takımın daha kararlı olması gerekiyor. Bizim yanlışımız hatamız kabul etmek gerekir. İkinci gol de çok bariz bireysel hatalardan 2 - 0 mağlup duruma düştük. Bugün Bolu hak etti. Bolu spor’u tebrik ediyorum. Kendi takımıma da geçmiş olsun diyorum. Play - off şansımızı çok çok fazla, aşırı derecede fazla bir şekilde kaybettik. Ama 4 maç kaldı. Bu 4 maçı da kazanabilme adına sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Açıklamasının ardından kendisine takımın kötü olduğu yönünde görüş bildiren bir gazeteci ile kısa bir tartışma yapan Kalpar, "Ben gerçekleri sizinle konuşamam. Gerçekleri başkanla, yönetim kuruluyla konuşurum. Ben sadece şu anda maçın analizini yaptım. Bolu spor hak etti, biz de hak etmedik diyorum. Eğer ilk golü biz atsaydık işin şekli değişebilirdi diyorum. Bundan daha doğru ne söylenebilir. Gerçek dışı bir şey mi söylüyorum. 'Ben istifa ediyorum' diye burada açıklamam seni mutlu edecek mi?" dedi.