Terim: "Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok" - MADRİD - Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıMADRİD - UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid ile Galatasaray takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim, maçın oynanacağı Madrid 'deki Santiago Bernabeu Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.
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