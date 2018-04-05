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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı - İSTANBUL

Terim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajı - İSTANBUL

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamalarıTerim'den Ali Şen'e başsağlığı mesajıİSTANBUL (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eşi vefat eden eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Şen'e başsağlığı diledi.Sarı - kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Terim, şu ifadeleri kullandı:"Ali Şen benim çok eski dostumdur. Eşi vefat etti. Allah rahmet eylesin. İnsanın tanıdığı birilerini kaybetmesi çok kolay değil. Bente Hanım'ı tanıyordum. Ali Şen'in ailesine ve evlatlarına şahsım ve ailem adına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Allah, Ali abiye de sabır versin."

Başsağlığı Başsağlığı Mesajı Rektör Basın Mensupları 

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