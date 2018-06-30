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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tenis - Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Teklerde Bosna Hersekli Dzumhur şampiyon oldu - ANTALYA

Tenis - Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Teklerde Bosna Hersekli Dzumhur şampiyon oldu - ANTALYA

- ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'ndan detaylar - Tek Erkekler final müsabakalarından detaylar - Ödül töreninden detaylarTenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Teklerde Bosna Hersekli Damir Dzumhur şampiyonluğa ulaştıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Erkekler Tenis Turnuvası'nda teklerde Bosna Hersekli Damir Dzumhur şampiyon oldu.Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin çim kortlarında düzenlenen turnuvanın son gününde teklerde final müsabakası yapıldı.Tekler finalinde turnuvanın 1 numaralı seribaşı Fransız Adrian Mannarino ile 2 numaralı seribaşı Bosna Hersekli Damir Dzumhur karşı karşıya geldi. Rakibini 6 - 1, 1 - 6 ve 6 - 1'lik setlerle 2 - 1 mağlup eden Dzumhur, şampiyonluğa ulaştı.Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Bosna Hersekli Damir Dzumhur, 76 bin avroluk para ödülünü kazandı. Final oynayan Fransız Adrian Mannarino ise 40 bin avroluk para ödülünün sahibi oldu. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Kaya Otel Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya ve Kaya Holding CEO'su Sami Türkay, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Avro Dera Para Ödülü Şampiyon 

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