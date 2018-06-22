Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - ANTALYA Haberi
- Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması - Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un konuşması - Gösteri maçından görüntüler - Paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek Dusan Lajovic, antik kentte oluşturulan minik tenis sahasında gösteri maçı yaptıANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Erkekler Tenis Turnuvası'nın sembolik açılış töreni antik kentte yapıldı.Aksu ilçesindeki Perge antik kentinde düzenlenen törende, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya 'da 2018'i "Perge yılı" ilan ettiklerini hatırlattı.Bu nedenle Türkiye için çok önemli bir turnuva olan Turkish Airlines Antalya Open'ın açılışını antik kentte gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaloğlu, turizmi çeşitlendirmek istediklerini ve bunun en önemli ayaklarından birisinin de spor turizmi olduğunu kaydetti. Antalya Open'ın Antalya markasına katkı sağlayacak çok önemli bir turnuva olduğunu vurgulayan Karaloğlu, Antalya Open'ın ilerleyen yıllarda en çok izlenen ve ses getiren bir turnuva olacağına inandığını kaydetti. Teniz Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise Federasyon olarak Türkiye'yi tenis üsttü olarak tanıtmak istediklerini anlattı.Federasyon olarak birçok ilki başardıklarına işaret eden Durmuş, uluslararası turnuvalarda şampiyonluk elde eden sporcularının olduğunu söyledi.
İkincisini düzenledikleri turnuvaya dünyanın birçok yerinden ünlü tenisçilerin katıldığına dikkati çeken Durmuş, "Türkiye'de görülmeye değer çok güzel yerlerimiz var. Perge antik kenti de onlardan birisi. Bu nedenle turnuvanın açılışını burada gerçekleştiriyoruz." dedi. Konuşmaların ardından paralimpik tenisçi Büşra Ün ve turnuvada ana tabloda mücadele edecek olan Dusan Lajovic, antik kentte oluşturulan minik tenis sahasında ilk atışı yaparak turnuvayı başlatmış oldu. Gösteri maçı yapan Ün ve Lajovic'e daha sonra Karaloğlu ve Durmuş'da katıldı.