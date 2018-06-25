Tenis: Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası

- Tenis karşılaşmalarından görüntüler - Turnuvanın ikinci gününde ana tablo birinci tur ve çiftler müsabakaları yapıldıANTALYA (AA) - ATP World Tour 250 Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın ikinci günü, ana tablo ve çiftler müsabakaları ile devam etti.Türkiye Tenis Federasyonunun katkılarıyla Belek Turizm Merkezi'nde çim kortta düzenlenen turnuvanın ikinci gününde ana tablo ve çiftler müsabakaları yapıldı.Tek erkekler kategorisinde ana tabloda 8 karşılaşma oynandı.Arjantinli Guido Pella'yı 2 - 1 yenen geçen yılın şampiyonu Japon Yuichi Sugita, Arjantinli Federico Delbonis'i 2 - 0 mağlup eden Fransız Pierre Hugues Herbert, Rus Evgeny Donskoy'u 2 - 1'le geçen Litvanyalı Ricardas Berankis, Güney Kıbrıs Rum Kesimi sporcusu Marcos Baghdatis'i 2 - 0 yenen Slovenyalı Blaz Kavcic, Slovak Filip Horansky'yi 2 - 0 yenen Sırp Dusan Lajoviç, Japon Taro Daniel'i 2 - 1 mağlup eden İspanyol Guillermo Garcia Lopez ve Avustralyalı Jordan Thompson'u 2 - 0'la geçen Çek Jiri Vesely, ana tablonun ikinci turunda oynamaya hak kazandı.Rus Mikhail Youzhny ile Hollandalı Robin Haase arasındaki setlerin 1 - 1 olduğu müsabakanın, havanın kararması nedeniyle yarın devam edilmesine karar verildi. Günün diğer maçlarında çift erkeklerde Fabrice Martin (Fransa) - Purav Raja (Hindistan) ikilisini 2 - 0 yenen Marcelo Demoliner (Bulgaristan) - Santiago Gonzalez (Meksika) çifti, Ilija Bozoljac (Sırbistan) - Damir Dzumhur (Bosna Hersek) ikilisini 2 - 0 yenen Jonathan Eysseric (Fransa) - Hugo Nys (Fransa) ile Aisan Ul Haq Qureshi (Pakistan) - Jean Jullien Rojer (Hollanda) ikilisini 2 - 1'le geçen Roman Jebavy (Çek Cumhuriyeti) - Julio Peralta (Şili) çifti çeyrek finale yükseldi.Turnuvaya yarın ana tablo ikinci turunda tek erkeklerde 4 ve çiftlerde 4 karşılaşmayla devam edilecek.Seri başları Fransız Adrian Mannarino, Fransız Gael Monfils, İspanyol Fernando Verdasco ile Bosnalı Damir Dzumhur ilk turu maç yapmadan geçti.Turnuva, 30 Haziran'daki final karşılaşmasıyla sona erecek.