Tenis - Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası - Kura çekimi - ANTALYA
- Tenis - Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası - Kura çekiminden görüntülerTenis: Turkish Airlines Antalya OpenANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası'nın kuraları çekildi.Kaya Palazzo Otel'de gerçekleştirilen kura çekiminde, seribaşları Fransız Adrian Mannarino, Bosna Hersekli Damir Dzumhur, İspanyol Fernando Verdasco ve Fransız Gael Monfils ilk turu bay geçti.Son şampiyon Japon Yuichi Sugita'nın rakibi Arjantinli Guido Pella olurken, 6 numaralı seribaşı Portekizli Joao Sousa, Alman Florian Mayer ile karşılaşacak.Türk tenisçi Cem İlkel, üst üste ikinci kez ana tablodan katıldığı Antalya Open'da Rumen Marius Copil ile eşleşti.ATP Tour Menajeri Fernando Sanchez, ATP Süpervizörü Carlos Sanches, Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Türkay ve Kaya Palazzo Genel Müdürü Alper Türlü’nün katıldığı programda kuralar, tenisçiler Çek Jiri Vesely ve Arjantinli Federico Delbonis tarafından çekildi.Turnuva, 24 Haziran Pazar günü ilk tur karşılaşmalarıyla başlayacak.