Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli - ANTALYA
- Lorenzo Sonego - Carreno Busta karşılaşmasından detaylar - İzleyicilerden görüntüler - Yağmurdan korunmak için sporcuların şemsiye ile korunması - Hakem detayı ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.
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