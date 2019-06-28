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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli - ANTALYA

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Teklerde ikinci finalist ve çiftler finaline yağmur engeli - ANTALYA

- Lorenzo Sonego - Carreno Busta karşılaşmasından detaylar - İzleyicilerden görüntüler - Yağmurdan korunmak için sporcuların şemsiye ile korunması - Hakem detayı ANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da ikinci finalist, yağmur nedeniyle belirlenemedi.

Takvim 

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