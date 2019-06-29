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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Tekler şampiyonu Lorenzo Sonego - ANTALYA

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Tekler şampiyonu Lorenzo Sonego - ANTALYA

- Turkish Airlines Antalya Open - Turnuva şampiyonu İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'ya ödüllerinin verilmesi - Sonego'nun konuşması - Turnuva finalisti Miomir Kecmanovic'e ödülünün verilmesiTenis: Turkish Airlines Antalya Open - Turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaşan İtalyan tenisçi Lorenzo Sonego'ya kupa ve ödülleri, törenle verildiANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'da tekler şampiyonu İtalyan sporcu Lorenzo Sonego'ya kupa ve ödülleri, törenle verildi.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Otel'in kortlarında düzenlenen turnuvanın 8. gününde, tekler finalinde Sırp Miomir Kecmanovic'i 2 - 1 yenerek şampiyon olan, aynı zamanda 76 bin 840 avro para ödülü kazanan Sonego, kupa ve diğer ödüllerini, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş ile Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un elinden aldı.Turnuva finalisti ve 41 bin 540 avro para ödülünün sahibi Kecmanovic'e ödüllerini ise Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Kaya ile diğer yetkililer verdi.

Para Ödülü Takvim Şampiyon İtalya İtalyan 

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