Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı - ANTALYA Haberi
- Turkish Airlines Antalya Open - Sırp finalist Miomir Kecmanovic'in açıklamalarıANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi. Sırp tenisçi, " Antalya 'ya gelirken aklımda final oynama düşüncesi yoktu. Bu yükselen grafiğimi final maçında da korta yansıtıp ilk kupamı kazanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.
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