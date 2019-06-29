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29 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı - ANTALYA

Tenis: Turkish Airlines Antalya Open - Kecmanovic'in basın toplantısı - ANTALYA

- Turkish Airlines Antalya Open - Sırp finalist Miomir Kecmanovic'in açıklamalarıANTALYA (AA) - Türkiye'deki ilk çim kort turnuvası olma özelliği taşıyan ve 2017'de Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) takvimine dahil edilen Turkish Airlines Antalya Open'ın ilk finalisti Miomir Kecmanovic, basın toplantısı düzenledi.
Sırp tenisçi, " Antalya 'ya gelirken aklımda final oynama düşüncesi yoktu. Bu yükselen grafiğimi final maçında da korta yansıtıp ilk kupamı kazanmak istiyorum." açıklamasını yaptı.

Basın Toplantısı Toplantı Takvim Yükselen 

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