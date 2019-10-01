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01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Tenis - TBESF Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

Tenis - TBESF Türkiye Şampiyonası - MUĞLA

- TBESF Türkiye Şampiyonası - Etkinlikten görüntüler - Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın milli sporcuyla tenis oynaması - Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın konuşması - Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın konuşması - Sporculardan görüntülerTenis: TBESF Türkiye Şampiyonası - Organizasyon, 65 engelli sporcunun katılımıyla Bodrum'da başladıMUĞLA (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) tarafından düzenlenen Türkiye Tenis Şampiyonası, Muğla 'nın Bodrum ilçesinde başladı.
Bodrum Belediyesinin ev sahipliğinde, Ortakent - Yahşi Güzelleştirme ve Mavi Bayrak Derneğinin (OYDER) organizasyonuyla gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı illerinden 65 engelli sporcu katıldı.
Üçüncü kez Bodrum'da yapılan ve 4 gün sürecek turnuvanın açılışında, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile milli sporcu Ebru Bulgurcu korta çıktı.Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları konuşmada katılımcı sporculara başarı dileklerinde bulundu.Şampiyona, 4 Eylül'deki ödül töreniyle sona erecek.

Engelli Sporcu Dera Ödül Töreni Şampiyon Milli Sporcu 

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