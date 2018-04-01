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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir maçın ardından - MANİSA

Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir maçın ardından - MANİSA

- Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik direktör Okan Buruk'un konuşması - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abcullah Avcı'nın konuşmasıMANİSA - Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir'a 2 - 1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktör Okan Buruk, "Oyunun içinde çok fazla pozisyon vermedik ama biz de rakip yarı alana ilk yarıdaki gibi gidemedik." dedi.
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise zeminin düzgün olması ve özellikle teknik kapasitesi yüksek oyunculara sahip oldukları için topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini kaydetti.

Teknik Direktör Rektör 

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