Tekvandocuların Tokyo yürüyüşü - ANKARA İzle

- Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile röportaj - Rukiye Yıldırım ile röportajTekvandocuların Tokyo yürüyüşü - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin: - "(Dünya Şampiyonası) Ülkemize hem madalya kazandırdığımız hem de Tokyo yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz için sevinçliyiz" - "Sürekli bir başarının gelmesi sistemli bir çalışmanın sonucu" - Dünya üçüncüsü milli sporcu Rukiye Yıldırım: - "Olimpiyatlara daha bir sene var. Bu sürede açıklarımı kapatıp olimpiyatlarda altın madalya almaya çalışacağım"ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.
Başkan Şahin ve İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Rukiye Yıldırım, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Şahin, Dünya Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandıklarını hatırlattı.İyi bir şampiyonayı geride bıraktıklarını belirten Şahin, "Dünya Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın provası gibiydi. Olimpiyat kotası içinde olan sporcularımızın madalya alması bizi sevindirdi. Bu da şunu gösteriyor; 4 olimpiyat kotası elimizde, iki kota daha alma ihtimalimiz var. Şampiyona, bize olimpiyatlarda daha iyi bir sonuç çıkabileceği ümidini verdi. Ülkemize hem madalya kazandırdığımız hem de Tokyo yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz için sevinçliyiz." ifadelerini kullandı.Sistemli çalışmanın önemini vurgulayan Şahin, "Sürekli bir başarının gelmesi sistemli bir çalışmanın sonucu. Performans noktasında sporcularımızın takibine önem veriyoruz. Teknik heyet bu konuda çok iyi çalışıyor." değerlendirmesini yaptı.Şahin, erkeklerde gelecek vadeden genç bir takıma sahip olduklarına değinerek, şunları kaydetti:"Dünya Şampiyonası'nda erkek takımında 18 - 20 yaş grubunda 5 - 6 sporcumuz vardı. Çok başarılı maçlar yaptılar. Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda çok başarılıydılar. Bana göre burada da başarılılar. Madalya alamadılar ama madalya maçında kaybeden, 3 - 4 maç kazanan sporcularımız var. Bu da bizim umutlarımızı artırdı. Olimpiyat kotası içerisine 1 - 2 sporcuyu katma gayretinde olacağız." - Rukiye Yıldırım: "Birbirimizi başarıya taşıyoruz"Dünya Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda bronz madalya kazanan son Avrupa şampiyonu Rukiye Yıldırım ise buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.Sıkletindeki en iyi sporcuya yenildiğini anlatan 28 yaşındaki Rukiye, "Yarım kalmış bir mutluluk oldu. Aslında geçen sene Avrupa şampiyonu olduktan sonra bu sene de dünya üçüncülüğünü elde etmem olimpiyatlar yolunda benim için motive edici. Performansımın düşmediğini aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor." diye konuştu. Rukiye, asıl hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Olimpiyatlara daha bir sene var. Bu sürede açıklarımı kapatıp olimpiyatlarda altın madalya almaya çalışacağım." dedi. Kadınlarda iyi bir kadroya sahip olduklarının altını çizen Rukiye, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye adına kazanılan madalyaların kadın sporculardan geldiğini hatırlattı.Elde edilen başarıların motivasyonlarını artırdığına dikkati çeken milli tekvandocu, "Birbirimizi başarıya taşıyoruz. Takım halinde bayanlar olarak mutluyuz ve güçlüyüz." diyerek sözlerini tamamladı.
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