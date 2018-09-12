Teknik ekipler otomobilleri, pilotlar yolları kontrol etti - MUĞLA
- Araçların kontrol edilmesi, - Servis Alanı’ndan detaylar - Takım garajlarından detaylarTeknik ekipler otomobilleri, pilotlar yolları kontrol etti - Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağının gerçekleştirileceği Marmaris'te, yarışa katılacak araçların son kontrolleri yapıldı - Pilotlar ve yardımcıları, yarışacakları parkurlarda yol keşfi yapıp not aldıMUĞLA (AA) - Marmaris'te yarın başlayacak Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10. ayağı öncesi ekipler son hazırlıklarını yapıyor.İçmeler Mahallesi Asparan mevkisindeki Türkiye Rallisi Servis Alanı'nda takımlar büyük bir titizlikle yarına hazırlanıyor. Otomobillerin bütün aksamları son kez elden geçirildi. Elektrik aksamından lastik basınçlarına kadar kontrol edilen otomobillerin en ince ayrıntısına kadar her yerine bakıldı.Takımların teknik ekiplerinin hazırladıkları otomobillerin, yarışa uygunlukları da kontrol edildi.Pilotlar ve yardımcıları, yarışacakları parkurlarda son kez yol keşfi yaparak not aldı.Türkiye Rallisi Yarışma Direktörü Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servis alanında takımların hazırladıkları otomobillerin, yarış öncesi teknik kontrolden geçtiğini, yarışa uygunluğunun kontrol edildiğini söyledi.
WRC Türkiye Rallisi startı öncesi bütün hazırlıkların tamamlandığını anlatan Kaya, "Artık keyifli bir yarışı izlemek Marmarislilere ve seyircilere kalıyor." dedi. WRC'nin Marmaris ayağının deneme sürüşü yarın 09.30 - 15.00 saatleri arasında yapılacak. Ralli, seyirci özel etabıyla saat 20.00'de Atatürk Meydanı'ndan start alacak.