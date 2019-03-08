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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Teknik Direktörü Taner Öcal: İnşallah bu hafta başlangıç olur - KARABÜK

Teknik Direktörü Taner Öcal: İnşallah bu hafta başlangıç olur - KARABÜK

- İdmandan görüntüler - Taner Öcal'ın açıklaması - Kardemir Karabük spor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Oyun anlamında üste koyduk ama sonuç anlamında bir şey elde edemedik"KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabük spor'un teknik direktörü Taner Öcal, oyun olarak kendilerini geliştirdiklerini ancak sonuç anlamında bir şey elde edemediklerini söyledi.

Öcal, Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Afjet Afyonspor'u konuk edecekleri maça sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Takım olarak güzel işler yaptıklarını ancak bunu sonuca yansıtamadıklarını anlatan Öcal, "Küme düşme potasında olan bir takımla oynayacağız. Biz de güzel şeyler yapıyoruz ama savunmada bireysel hatalarımız oluyor. Üçüncü bölgede son vuruşlarımız eksik. Bu hafta onlara da çalıştık. Sonuçta çocuklara da bir şey diyemiyoruz. Ellerinden geleni yapıyorlar. 25. maçlarına çıkıyorlar. Yoruldu çocuklar. Oyun anlamında üste koyduk ama sonuç anlamında bir şey elde edemedik. İnşallah bu hafta başlangıç olur." diye konuştu.
Öcal, kulübün olağanüstü genel kurulunun olduğunu anımsatarak, "Yeni gelen yönetim kuruluna puan ve puanlar hediye etmek istiyoruz. İyi bir maç olacağını düşünüyoruz. İnşallah gülen taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.Taraftarları stada davet eden Öcal, "Geldiğimden beri aynı şeyleri söylüyorum. Bizler gidiciyiz, Kardemir Karabük spor kalıcı. Bence kendi takımlarına sahip çıkmaları gerekir. Eskişehirspor'u görüyorsunuz, ilk yarıda genç oyuncularıyla ne kadar puan aldılar. Kendi memleketinin çocuklarının sahada ne kadar mücadele ettiğine dair bence en iyi örnek. Bizim çocuklar da mücadele ediyor. Bir itici güçleri eksik. Havalar da güzel. Taraftarlarımız gelsin ve takımına sahip çıksın." değerlendirmesinde bulundu. - Afjet Afyonspor maçı hazırlıkları tamamlandıKırmızı - mavili takım, ligin 25. haftasında yarın Afjet Afyonspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik ve taktik çalışmalar yapıldı.Sakatlığı süren takım kaptanı Yusuf Akbulut, idmana katılmadı.

Teknik Direktör Genel Kurul Allah Rektör 

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