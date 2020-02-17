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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Tekirdağ’da yeşil saha karıştı İzle

- Tekirdağ’da yeşil saha karıştı İzle

Son dakikada atılan gol

Biber Gazı Polis Futbol Maçı Polis Ekipleri Yükselen 

-Hakemin bitiş düdüğü sonrası sevinen futbolcular
-Sahada yaşanan tartışmalar
-Yaşanan kavga ve olaylar
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oynanan futbol maçı sonrası hakemin çaldığı bitiş düdüğünün ardından ortalık bir anda karıştı. Olayları polis ekipleri güçlükle önledi. Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda Çorluspor 1947 ile Saray Belediyespor takımları arasında oynanan maçın bitiş düdüğü ile yeşil saha bir anda karıştı. Futbolcular, teknik heyet ve taraftarların karıştığı olayları polis cop ve biber gazı kullanarak sonlandırabildi. İlk yarısı Saray Belediyespor’un 1 - 0 üstünlüğü ile geçen maçı Çorluspor 1947 uzatma anlarında bulduğu golle 3 - 2 kazandı. Maçın içinde özellikle de son bölümlerinde futbolcular arasında zaman zaman yükselen tansiyon maçın bitiş düdüğü ile tavan yaptı. Futbolcuların tartışmasına taraftarlar da katılınca ortalık bir anda karıştı. Polisin cop ve biber gazı kullanarak ayırdığı olaylar nedeniyle galibiyet sevinci yaşamak için saha kenarında bekleyen Çorluspor 1947’li futbolcular da biber gazından etkilendi. Gazdan etkilenen oyuncular takım arkadaşlarının yardımıyla soyunma odasına gitti. (SŞ-
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