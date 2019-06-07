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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı yaşandı Haberi

Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı yaşandı Haberi

Güreşlerden detaylar

- TEKİRDAĞ

Yağlı Güreş Uttu Festival Güreş 


- 55’inci Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ’da Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, görkemli bir açılışı ile start aldı. Festival kapsamında yürüyüşler yapılırken, çeşitli konserler düzenlendi.
Yine Kiraz festivali kapsamında çok sayıda güreşçinin katılımı ile Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşler müsabakaları gerçekleşti. Müsabakalara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederek güreş tuttu. Güreş sonunda çeşitli boylarda dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verildi.

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