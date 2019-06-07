Tekirdağ’da yağlı güreş heyecanı yaşandı



- 55’inci Kiraz Festivali kapsamında Tekirdağ’da Hüseyin Pehlivan Yağlı Pehlivan Güreşleri müsabakaları gerçekleşti. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 55. kez düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, görkemli bir açılışı ile start aldı. Festival kapsamında yürüyüşler yapılırken, çeşitli konserler düzenlendi.

Yine Kiraz festivali kapsamında çok sayıda güreşçinin katılımı ile Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşler müsabakaları gerçekleşti. Müsabakalara vatandaşlarda yoğun ilgi gösterirken, güreşlerde pehlivanlar kıyasıya mücadele ederek güreş tuttu. Güreş sonunda çeşitli boylarda dereceye girenler sporculara çeşitli ödüller verildi.



