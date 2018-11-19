Tekerlekli sandalye futbol aşkına engel olamadı Haberi

-Kozlu Taşkömürüspor’un antrenörü Turgay Yavuz ile röportaj



- (Özel haber)- Tekerlekli sandalye ile saha kenarında öğrencilerine taktik verdi ZONGULDAK



- Zonguldak’ta ayağındaki sorun nedeniyle ameliyat olan ve 2 ay sahalardan uzak kalması istenilen futbol adamı Turgay Yavuz, tekerlikli sandalyesini alarak takımını yalnız bırakmadı. Zonguldak’ın önemli altyapı takımlarından Kozlu Taşkömürüspor’da görev yapan 43 yaşındaki tecrübeli antrenör Turgay Yavuz, geçtiğimiz günlerde Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ayağında yaşadığı sorun nedeniyle ameliyat oldu. Yavuz’un, kemik nakli nedeniyle ayağına protez takıldı. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması istenilen başarılı çalıştırıcı, Fener sahasında oynanan Elvanpazarcıkspor U-16 maçına tekerlik sandalyesiyle giderek oyuncularını yalnız bırakmadı. Maç boyunca tekerlik sandalyesinde yerinde duramayan Yavuz, oyuncularına taktikler verdi. Kozlu Taşkömürüspor, Elvanpazarcıkspor’u Baran ve Serkan’ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Kozlu Taşkömürüspor’lu oyuncular galibiyeti hocaları Turgay Yavuz’a armağan etti. "Çocuklarımı yalnız bırakmak istemedim" Kozlu Taşkömürüspor Teknik Direktörü Turgay Yavuz, oyuncuları yalnız bırakmak istemediğini söyleyerek, "Ayağımda bir kemik çıkması vardı. Sarayspor’un hocası Turan hoca sağ olsun onun aracılığıyla Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir ameliyat oldum. Ayağımda lifte bir değişiklik yapılarak, kemik nakli ve protez takıldı. 2 ay ayağımı yere basmamam gerekiyor. Ama ben yerimde duramadım. Çocuklarımı yalnız bırakmak istemedim. İnşallah bir an önce iyileşerek sağlığıma kavuşacağım" dedi.



