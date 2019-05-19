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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Tek nefeste 100 metreye daldı Haberi

Tek nefeste 100 metreye daldı Haberi

Dalış görüntünü, su altı görüntüsü

Rekor Efes 

-Dalış fotoğrafları (ayrı klasör olarak geçildi)

- - Şahika Ercümen’den 19 Mayıs 1919’un 100. yılında Samsun’da saygı dalışı SAMSUN

- Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Samsun Valiliği’nin koordinasyonunda hazırlanan “Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarının Samsun’a Çıkışının 100. Yıl Kutlama Projesi” kapsamında bir saygı dalışı yaptı. Tarihi mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen etkinliklerde Ercümen, 19 Mayıs 1919’un 100. yılında, Milli Mücadele için ilk adımın atıldığı yer olan Samsun’da 100 metre saygı dalışı gerçekleştirdi. Milli sporcu Şahika Ercümen’in, 19 Mayıs günü saat 11.45’te Samsun Tütün İskelesi’nde gerçekleşen dalışının sualtı görüntüleri, kutlamaların yapıldığı tören alanından eş zamanlı olarak izlendi. Dalışın ardından gerçekleştirdiği konuşmada Şahika Ercümen, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basarak ‘kurtuluş’ yolunu açtığı yerde, 100 yıl sonra aynı tarihte, 100. yıl saygı dalışını gerçekleştirmekten ve bu programın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirtti.
Saygı dalışı kapsamında yapılan çalışmalara; Samsun Valiliği, Samsun İtfaiyesi dalış timleri, Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı DEGAK dalış ekibi, sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmeni Murat Kulakaç ve sualtı fotoğrafçısı Mustafa Emre Kolbakır destek verdi.
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