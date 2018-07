TBF ile Türk Telekom arasında yayın anlaşması yapıldı Haberi

-Paul Doany'nin açıklamaları

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmaları için Türkiye Basketbol Federasyonu, Türk Telekom ile anlaştı. Maçlar 3 yıl boyunca Tivibu Spor’dan yayınlanacak. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi yayın hakları konusunda yeni dönem yayın anlaşması ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi.

Fairmont Quasar İstanbul’da gerçekleşen basın toplantısına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany ile Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan katıldı.

Basketbolseverler, Tivibu Spor’da sporseverlerle buluşacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ndeki maçların tamamı canlı olarak yayınlanacak. Bu sekiz maçtan ikisi ise şifresiz yayınlanacak. 2018-2019 Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde her hafta 2, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında ise haftada 3 maç canlı yayında basketbolseverler ile buluşacak. Hidayet Türkoğlu: “Kulüplerimizin yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yapmasından önemliydi” Türk basketbolu için tarihi bir anlaşmaya ima attıklarını belirten Hidayet Türkoğlu, “Avrupa’nın en değerli ligleri arasında yer alan Kadın ve erkek liglerimizi güçlendirirken, kıymetli kulüplerimizin de yatırımlarını destekleyecek gelir kaynakları yaratmak bizim için çok önemliydi. Tivibu anlaşmamız sayesinde, bu iki amacımızı bir arada gerçekleştirme fırsatı yakaladığımıza inanıyorum. Tivibu ve Türk Telekom ailesine teşekkür ediyorum. Yurt içi ve yurt dışı yayın anlaşmalarının toplamında da döviz kurlarındaki artışa rağmen, Tahincioğlu Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde Euro bazında bir artış sağlıyoruz. Kadınlar Basketbol Süper Ligimizde ise, %120’lik bir yayın geliri artışı oluşturuyoruz. Birlikte güçlü bir takım olacağımıza ve basketbol izleyicilerine eşsiz deneyimler sunacağımıza dair güvenim tam” şeklinde konuştu.

Doany: "Geleneksel televizyon yayın anlayışını değiştirerek pek çok ilke imza attık" Türkiye’nin en uygun fiyatlı tv platform hizmetini sunduklarını belirten Paul Doany, “Tivibu ile bugüne kadar geleneksel televizyon yayın anlayışını değiştirerek pek çok ilke imza attık ve çok kısa sürede ödemeli tv pazarında Türkiye’de ikinci sıraya yükseldik. Geliştirdiğimiz kullanıcı dostu teknolojilerle 2.9 milyon abonemizi, tv yayınlarını anında geri almalarına veya kaydederek sonradan izlemelerine olanak tanıyan ayrıcalıklı televizyon deneyimi ile tanıştırdık. Üç yıllığına Türk Basketbol Süper Ligi’ni canlı izleme keyfini yaşatacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye’de her kesim tarafından erişilebilir olma vizyonuyla aylık 1 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarımızla yapıyoruz” diye konuştu.

Kadınların her alanda olduğu gibi spordaki varlığının da son derece önemli olduğunu ifade eden Doany, bunu sahiplenmek adına Kadınlar Ligi maçlarının yayın haklarını da aldıklarını belirtti.