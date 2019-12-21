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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tayfur Havutçu: “İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık”

Tayfur Havutçu: “İlk yarıda ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık”

Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu'nun açıklamaları

- - Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu:- “Gol sıkıntımız yok ama basit goller yiyoruz” İSTANBUL

Devre Arası Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- Gaziantep FK karşısında sahasında 4-3 mağlup olan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Tayfur Havutçu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada ilk yarıda yapılmaması gereken her şeyi yaptıklarını belirterek, savunma anlamında problem yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep FK karşısında ilk yarıyı 4-1 geride kapatmasına karşın ikinci yarıda farkı 1’e indiren ve Quaresma’nın ayağından penaltı kaçırarak sahadan 4-3’lük yenilgiyle ayrılan Kasımpaşa’da Teknik Direktör Tayfur Havutçu maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Havutçu, “Üzgünüz. Bugün evimizde galip gelmek istiyorduk. İlk yarı çok kötü başladık, basit goller yedik, rakibin işini kolaylaştırdık, reaksiyon göstermedik ve tepkisiz kaldık. Ne yapmamamız gerekiyorsa onu yaptık. İkinci yarıda hızlı başladık, penaltı kaçırdık. İkinci yarıda golü erken bulsak belki kazanabilirdik. 2 farklı 45 dakika vardı bizim için. İlk yarı bizim için derslik bir maçtı” ifadelerini kullandı. “Gol sıkıntımız yok ama basit goller yiyoruz” Takımın başına gelmesinden itibaren 3 hafta geçtiğini ve artık kadroyu tanıdığını söyleyen Tayfur Havutçu, “Devre arasında gerekli takviyeler yapılacaktır. Şu anda 1 maçımız kaldı. Son maçı da iyi şekilde geçirip devre arasında yükleme yapmak istiyoruz. Gol sıkıntımız yok ama çok basit goller yiyoruz. Takım savunmasını geliştirmemiz lazım” dedi.
Quaresma’nın üst üste 2 penaltı vuruşunu da kaçırmasıyla ilgili de konuşan Havutçu, “Penaltıcılar Quaresma ve Aytaç’tı. Hatta ilk penaltının ardından Aytaç sordu ve Quaresma kendisini iyi hissettiğini söyleyerek ikinciyi de atmak istedi. Yine penaltı olursa ikisinden birisi atacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
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