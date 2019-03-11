

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, 0-0’lık skorla biten Denizlispor maçı ile ilgili olarak, “Çok zor şartlarda oyuncu kadrosu anlamında ilerlemeye çalışıyoruz. Yarı finale kadar gelince de (Türkiye Kupası) bu yükü üzerimizde daha fazla hissetmeye başladık” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Denizlispor sahasında karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Taşyürek, takım olarak oyuncu kadrosu anlamında zor şartlarda mücadele ettiklerini kaydetti.

Gol yememe üzerine pozisyon geliştirdiklerini belirten Taşyürek, “Çok zor şartlarda oyuncu kadrosu anlamında ilerlemeye çalışıyoruz. Yarı finale kadar gelince de (Türkiye Kupası) bu yükü üzerimizde daha fazla hissetmeye başladık çünkü aynı oyuncular ile oynuyoruz ve aynı şekilde devam ediyoruz. 60. dakikadan sonra ise fiziksel olarak rakibimiz daha üstün pozisyona geçti. Atabey santrafor, Leoyu sağda oynatıyoruz diğer seçeneğimiz yok. Böyle bir dar kadro içerisinde mücadele ediyoruz. Netice itibari ile artık böyle bir dakikadan sonra gol yememe pozisyonlarını da sürdürdük ve maç berabere bitti. Denizlispor’a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.

Taşyürek, gazetecilerin ‘maç hakeminin kararları ile ilgili neler söyleyeceksiniz?’ sorusunu ise yanıtsız bırakarak, hakemlerle ilgili yorum yapmadığını ifade etti.



