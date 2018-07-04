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04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - ELAZIĞ Haberi

TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - ELAZIĞ Haberi

- Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'nın konuşmasıTASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonası başladı - Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, 3 bin 900 sporcunun katılımıyla Elazığ 'da başladı - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı: - "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Tamamen vatanını, milletini seven bir gençlik oluşturmaya çalışıyoruz"ELAZIĞ (AA) - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Türkiye Büyükler, Gençler, Yıldızlar ve Minikler Kick Boks Şampiyonası, Elazığ 'da başladı.
Spor Genel Müdürlüğü ve Kick Boks Federasyonu ortak faaliyeti olan 3 bin 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Elazığ 'ın kendilerini için pilot bir bölge olduğunu belirterek, müsabakalar sonucunda en yüksek puanı alan sporcuları, milli takımla Dünya ve Avrupa şampiyonasına göndereceklerini söyledi.

Bu sporun tamamen savunma sporu olduğunu anımsatan Kayıcı, "Savunma sporu olduğu için çocuklarımız bütün enerjilerini salonlarda atıyorlar. Çocuklarlarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyoruz. Tamamen vatanını, milletini seven bir gençlik oluşturmaya çalışıyoruz. Uyuşturucudan, bilgisayardan ve sosyal medyadan elimizden geldiğince uzak tutmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Alışkanlık Sosyal Medya Savunma Sporu Milli Takım Şampiyon 

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