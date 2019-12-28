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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taşdemir: 'Rakibimizin 10 kişi kalmasını fırsata çevirebilirdik'

Taşdemir: 'Rakibimizin 10 kişi kalmasını fırsata çevirebilirdik'

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'in açıklamaları

Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise üç puana çok yakın olduklarını fakat bir penaltı golüyle galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.
İlk 10 dakikadan sonra düşüncelerini sahaya yansıtmaya başladıklarını aktaran Taşdemir, "Maçın mücadele gücünün yüksek olacağını biliyorduk, onu da yaptık. Biraz şansımızla da bir gol bulduktan sonra da ikinci yarı aslında çok doğru oynadık. Aslında rakibimizin 10 kişi kalmasını fırsata çevirebilirdik ama akabinde bizim de 10 kişi kalmamız tekrar dengeyi sağladı. İkinci yarı pozisyon vermeden bir penaltı golüyle elimizdeki 3 puan uçtu gitti. İlk yarının son maçını 3 puanla kapatmak istedik ama başaramadık" şeklinde konuştu.
Taşdemir, futbolcularının üzerinde son haftalarda galip gelememenin verdiği stres ve baskının olduğuna da değinerek, "Sezon başından beri de basit hatalardan dolayı çokça puan ve puanlar kaybettik. Elimize kadar gelmiş 3 puanı geri teptik, bundan dolayı üzüntülüyüz. İlk yarıyı kapattık, artık ikinci yarı çok daha farklı bir Osmanlıspor izletmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Bulduk Rektör 

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