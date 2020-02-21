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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Taşdemir: “İkinci yarının başında gol atınca ipler bizim elimize geçti”

Taşdemir: “İkinci yarının başında gol atınca ipler bizim elimize geçti”

- Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir’in konuşması

- ANKARA

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- Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti” dedi.
TFF 1. Lig’in 23. hafta müsabakasında evinde Menemenspor’u ağırlayan Osmanlıspor, maçtan 2-0’lık üstünlükle ayrıldı. Alınan galibiyetle ligde puanını 21’e yükselten başkent temsilcisi 4 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, oynanan futboldan memnun olduğunu dile getirerek, “Zor bir maçtı. Rakibimiz bu ligin mücadele gücü yüksek takımlarından biriydi. Atanın koruyabileceği bir maç olacaktı, nitekim de öyle oldu. İkinci yarı bir anda fırsat bulduk. Bu fırsatı gole çevirince bütün ipler bizim elimize geçti. Oyuncularım canla başla mücadele etti ve geçen haftalarda yaşadığımız olumsuzlukları yaşamadan maçı galibiyetle bitirdik. Alt tarafta kıyasıya bir mücadele var. Bizim için önemliydi. Bundan sonraki maçlarda inşallah, bu ciddiyetle devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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