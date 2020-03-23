Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Taraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptı - MUĞLA

Taraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptı - MUĞLA

- Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un taraftarlarının sağlık çalışanlarına destek vermesi - Taraftarların, "Evinde kal Bodrum" çağrısıyla hazırladıkları videonun görüntüsüTaraftarlar, sağlık çalışanlarına destek için meşale yakıp tezahürat yaptıMUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Bodrum Belediyesi Bodrumspor’un taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek için bir araya geldi.Bodrum İlçe Stadı tribününde toplanan bir grup taraftar, meşaleler eşliğinde, "Biliyoruz yoruldunuz, hakkınız asla ödenmez. Millet için, sağlık için arkanızda duruyoruz" tezahüratı yaparak sağlık çalışanlarına destek verdiler. Taraftarlar ayrıca "Evinde kal Bodrum" çağrısında bulundu.Taraftarlar, 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlığı bulunanlara yardımcı olmak için çalışma başlattı, "Evinde kal Bodrum" çağrısıyla hazırladıkları videoyu da sosyal paylaşım sitesinde yayımladı.

Yoğun Mesai Koronavirüs Sosyal Paylaşım Sitesi Sağlık Çalışanları Sosyal Paylaşım 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Facebook'un Güldüren Paylaşımları!Facebook'un Güldüren Paylaşımları!
Fenerbahçe Galibiyeti UnuttuFenerbahçe Galibiyeti Unuttu
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı