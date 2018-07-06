Tanju Çolak: 'Türkiye’nin en iyi futbolcuları buraya gelmek istiyor' Haberi

-Adana Demirspor bayrağıyla fotoğraf çekilirken

-Adana Demirspor arması

-Genel ve detay görüntüler



- Tanju Çolak: "Türkiye’nin en iyi futbolcuları buraya gelmek istiyor"- Adana Demirspor Sportif Direktörü Tanju Çolak, her futbolcuyu alabilecek yönetime sahip olduklarını belirtti- Çolak: “Galatasaray’dan, Beşiktaş’tan ve Fenerbahçe’den futbolcu alacak ilişkilere sahibiz”- “Pote ile temasa girdik, geri dönebilir” ADANA



- Adana Demirspor’da sportif direktörlük görevine getirilen eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, Türkiye’nin en iyi futbolcularının Adana Demirspor'a gelmek istediğini söyledi.



Tanju Çolak, Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, sportif direktörlük teklifini dün aldığını kulüp başkanı Murat Sancak’ın gelmesini istediğini söyledi.



Çolak, ”Tanju Çolak’ın olduğu yerde başarı olmak zorundadır. Ateşten gömlek giyeceğiz. Aşılmayacak zorluk yoktur. Sadece sabırlı olacağız. Bu şehrin ileri gelen insanlarıyla, 12. adamımız olan taraftarlarla kol kola olmak istiyoruz. Önceliğimiz Adana Demirspor’u kurumsal bir yapıya kavuşturup, bu güzel şehrin ismini Avrupa’da duyurmak olacaktır. Adana Demirspor için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. İçeride de dışarıda da takım olmamız esastır” dedi.

"Türkiye'nin en iyi futbolcuları buraya gelmek istiyor" Kulübün borcu olmasına rağmen iyi bir bütçe sağlayacaklarını ifade eden Çolak, ”Son 2 senedir düşme potasında savaşan bir Adana Demirspor görüyoruz. Öyle bir takım yapmayacağız. Şampiyonluk sözü de vermiyoruz. Türkiye’nin en iyi futbolcuları buraya gelmek istiyor. Çünkü burada Tanju Çolak ve yönetim kurulunun farkı var ortada. Bana sportif direktörlük teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Daha para konusunu hiç konuşmadım. Demirspor gibi bir camianın içerisinde bulunmak beni çok onurlandırdı. Neler yapabileceğimiz konusuna gelince; bir çok şey yaparız, en azından kul hakkı yemeyiz. En azından üzülmeyiz” diye konuştu.

Galatasaray’dan, Fenerbahçe’den ve Beşiktaş’tan futbolcu getirebileceklerini söyleyen Tanju Çolak, "Onlar yeter ki bizde oynamak istesinler. Açamayacağımız kapı yok. Bir tarafta Fatih Terim var, bir tarafta Ali Koç var. Ali Koç, hem Murat Sancak’ın en yakın arkadaşı hem de benim çok yakın dostumdur" ifadelerini kullandı. Tanju Çolak, Emenike transferi iddialarını yalanlarken, taraftara Mickael Pote sürprizi verdi. Çolak, Pote’nin yüksek ihtimalle Adana Demirspor’a gelebileceğini söyledi.





