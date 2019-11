Tanju Çolak: “Kayserispor için SOS var”

-Tanju Çolak ile röportaj



Kayserispor, tahmin ettiğim bir yerde değil" KAYSERİ



- Altın ayakkabı sahibi ve eski milli futbolcu Tanju Çolak, İstikbal Mobilya Kayserispor için SOS olduğunu belirterek, "Kayserispor tahmin ettiğim yerde değil" dedi.

Kayseri'ye dostları Soner ve Hüseyin Eryılmaz'ı ziyarete gelen Tanju Çolak, "Kayseri’de dostlarım var. Hüseyin Eryılmaz arkadaşım var. Geçen hafta konuştuk ve davet ettiler. Kayseri Valisi ve Recep Mamur benim dostum. Onları ziyarete geldim. Gelmişken akşam da Kayserispor-Fenerbahçe maçını izleyeceğim. Her iki takıma da başarılar diliyorum Kayseri için zor bir maç olacak" diye konuştu.

Tanju Çolak, "Kayserispor gibi bir takıma baktığımız zaman 4 puanı var ve en son sırada bulunuyor. Bu Kayseri’ye yakışıyor mu yakışmıyor. Bunun sebeplerini biliyor muyum hayır, konuşmam etik olmaz. Kayserispor geçmişine baktığımızda büyük başarıları olan bir takım. Çok iyi yönetilen bir kulüptü bu gün baktığımız zaman kadroya bakıyoruz elle tutulur futbolcu yok, planlama yanlış. Kayserispor nereye koşuyor o da ele alınmalı. İşin açığı Kayserispor için SOS var. Bir an önce Kayserispor’un toparlanması lazım. Kayseri’ye baktığımız zaman Türkiye’nin sayılı zenginlerinin olduğu, kalbur üstü insanların çok olduğu bir şehir. O yüzden bir an önce Kayserispor’un eski haline dönmesi lazım. Burayı yönetenler, bilenler ve ağabeyler bu duruma el atmalı. Kayserispor’un durumu hiç hoş değil. Fenerbahçe ise iyi sezona iyi başladı oynuyor, çabuk oynuyor, skoru buluyorlar. Bu günkü maç Kayserispor açısından çok zor. Kayserispor tahmin ettiğim bir yerde değil. Sezon başı yapılanmasında ve birçok şeyde yanlışlar var. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarımı ve dostlarımı ziyarete geldim. Daha fazla yorum yapmam etik olmaz" ifadesinde bulundu.



