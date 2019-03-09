Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taner Öcal: “Oyun anlamında çok kötüydük”

Taner Öcal: “Oyun anlamında çok kötüydük”

Taner Öcal'ın açıklamaları

- KARABÜK

Misyon Forma Rektör Irak 


- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, futbolcularının mental olarak yorgun olduğunu ve Afyonspor maçında oyun anlamında kötü performans sergilediklerini belirtti.
Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Kardemir Karabükspor sahasında ağırladığı rakibi Afjet Afyonspor karşısında 4-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, genç çocuklarla mücadele ettiklerini ve futbolcuların çok yorulduklarını belirterek, “Yaklaşık 12-13 maçtır buradayım. Hep aynı şeyleri söylüyorum. Çocuklar mental olarak çok yoruldular. Çok büyük bir yükün altındalar. Bunu kaldırıp kaldıramama konusunda tereddütlüydük. Çünkü tecrübesiz çocuklar. Aslına maça fena başlamadık ama işte tecrübesizlik var. Bir top kaptırıyoruz oyun kurarken ve hemen penaltı yaptırıyoruz. Sonra kendi kalemize atıyoruz 2-0. Sonra dengelemeye çalışıyoruz. Oyun anlamında bir defa çok kötüydük. Hafta içinde merkez ve kenar hücumlar konusunda çok çalıştık ama işte çocuklara da bir suç bulamıyorum. Çok yoruldular ve bu yükün altında çok ezildiler. Bu durum futbola da yansıyor. Bu ağır misyonu çocuklara yüklemekte bence vicdansızlık. Ne diyebilirim ki sözün bittiği yer" dedi.
“126 profesyonel takım arasında tek transfer açamayan biziz” “Her zaman söylüyorum. Sonuç odaklı olmasa bile ben bu çocuklarla gurur duyuyorum” diyen Öcal, şunları söyledi: "Karabüklülerin de gurur duyduğunu biliyorum. Bütün Türkiye'nin gurur duyduğunu biliyorum. Maalesef 126 profesyonel takım arasında tek transferini açamayan biz varız. Bizler buraya transfer açılacak diye geldik ama açılmadı. Bu çocukları bırakıp gitmeye de bizim vicdanımız el vermedi. Başkanla oturup konuşacağız. Nasıl bir plan ve program çizilir ben bilmiyorum ama sıcağı sıcağına da net bir şeyler konuşmak istemiyorum. Şunu biliyorum ki kalecisinden 25. futbolcusuna kadar burada karakter göstererek, sahada içerisinde dik durarak Karabük'ü temsil etmeye çalışan genç çocukları tebrik ediyor hepsini alınlarından öpüyorum.”
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı